A troca de 'farpas' entre Maria Sampaio e os comentadores do programa 'Passadeira Vermelha' continua. Depois de ouvir as opiniões tecidas no formato cor-de-rosa sobre um dos vídeos que publicou, no qual questionava aos seguidores "que nome se dá a um homem que trai a mulher na gravidez e no pós parto", a artista respondeu, afirmando que não falava do seu caso em específico, mas de uma realidade que percebia à sua volta.

Não concordando com estas palavras, Joana Latino não poupou nas críticas.

"Acho que é preciso falar, porque às vezes as pessoas falam coisas tão absurdas que é preciso desmontar", começou por referir.

"A Maria diz que fez este vídeo sobre 'o que é que se deve chamar aos homens que traem as suas companheiras quando elas estão grávidas ou no pós parto - nos primeiros meses depois do parto da criança' e depois diz que não tem nada a ver com ela… (…) Trair é trair, não interessa se a pessoa que trais está grávida, acabou de ter um filho, está doente, trair é trair, é traidor, é desleal, não há distinção entre homem ou mulher", argumentou.

"O que me faz confusão é que a Maria Sampaio quer desculpar-se ou quer-nos atirar areia para os olhos dizendo 'este vídeo não é sobre mim, é sobre a minha prima, a minha amiga'... A Maria Sampaio conhece cinco mulheres que foram traídas na gravidez ou no pós parto, então está tudo errado no universo", continua.

"São todas de um grupo absolutamente desiquilibrado, com problemas graves com a vossa saúde mental e todas têm relações com homens que assim que aparece uma gravidez, ou o bebé aparece cá fora, vão todos trair. Todas? Faz-me um bocadinho de confusão...", reflete.

"Mentirosa, parece-me, esta história, porque parece estar a referir-se a um caso em particular - não me venham cá com tretas - a ela própria. (...) Facto que me parece mais que provável: a relação dela começou a correr mal, ela começou a fazer aquelas vídeos de indiretas (…) Estás a falar de ti própria, estás ressabiada com uma coisa que te correu mal na vida", completa.

Recorde-se que Maria Sampaio confirmou a separação de Gonçalo Cabral após uma relação de nove anos. Em comum têm uma filha de dois.

Leia Também: Maria Sampaio quebra silêncio sobre rumores de separação