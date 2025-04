Joana Latino não poupou nas críticas a José Castelo Branco depois de a imprensa cor-de-rosa ter revelado, através de "fontes", que Betty Grafstein estaria sozinha, e com poucas visitas, no lar em que se encontra a viver em Nova Iorque.

"As pessoas têm vidas complicadas, Nova Iorque não é uma cidade pequena ou onde seja fácil ir aqui ou ali como em Lisboa", realçou no programa 'Passadeira Vermelha' do dia 2 de abril.

"Estamos a falar de alguém que já tem a sua idade, que a maior parte das pessoas com que se identifica, até nem pode já cá estar ou estar num outro lar numa situação semelhante à sua", continua.

Ainda sobre uma partilha que o socialite fez nas redes sociais, na qual aparece a maquilhar Betty, Latino acrescentou: "Quando o José Castelo Branco continua a publicar este tipo de coisas continua a prejudicar-se, não entendendo o que está a fazer, porque esta fotografia é de uma pessoa muito debilitada a ser forçada […] a colocar-se de uma forma perante o mundo que não é a desejada."

"Sinto, sinceramente, que o que se passa com esta criatura é [que vive] um estado ilusório de realidade alternativa que, a meu entender, tem muito de uma patologia mental que, se não for tratada, pode levar a coisas muito mais graves do que as suspeitas que nós já temos", completou.

Leia Também: Impedido de ver Betty, é assim que Castelo Branco consegue informações