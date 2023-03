O Time Out Market apresenta uma iniciativa que junta chefs dos seus diferentes mercados espalhados pelo mundo. Esta primeira edição traz a Lisboa o chef Stephan Gillanders, do restaurante Valhalla do Time Out Market Chicago, que, em conjunto a chef Susana Felicidade, de Lisboa, vão criar uma experiência gastronómica que é a união do talento, dos ingredientes e da criatividade de cada uma das suas cozinhas.

Susana Felicidade, que acaba de se juntar à ala dos chefs no Time Out Market Lisboa, apresenta três pratos que refletem a sua cozinha de base algarvia, a mais regional e popular, com foco na região da costa vicentina e nos seus produtos mais emblemáticos como as ostras, o xerém e o medronho. Uma cozinha de memórias, com um toque de modernidade, como exige uma cozinha de autor.

Stephan Gillanders vai recriar em Lisboa também três pratos, do menu do Valhalla, o restaurante de fine dining que tem no Time Out Market de Chicago e que são alguns dos favoritos dos clientes como o Kebab de Cogumelos Maiitake com emulsão de Pimentão Vermelho, Chévre, Abacate grelhado ou o Wagyu Beef com Alho Negro, Rábano e Brandade de Caranguejo. Escolhas que evidenciam o seu percurso de inspiração asiática.

O jantar “Chefs on Tour” vai realizar-se na Academia Time Out, a 16 de março às 20h00, onde os chefs vão cozinhar na companhia dos comensais que queiram desfrutar desta experiência. Os bilhetes têm o valor por pessoa de 85 euros e incluem seis pratos e pairing de bebidas. Os lugares são limitados.

As inscrições podem fazer-se aqui.