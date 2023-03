Numa noite onde a surpresa, o saber-fazer e a técnica serão os principais protagonistas, o restaurante do Torel Palace Porto volta a ser palco de uma experiência gastronómica que desafia os comensais a sentarem-se na mesma mesa, provocando conversas, memórias e sensações.

No primeiro “Blind Date” do restaurante Blind serão postos à prova “desde a combinação ousada de sabores à narrativa cuidadosamente orquestrada com os melhores produtos”, anuncia a equipa do restaurante, para acrescentar: “nada foi deixado ao acaso para que todos os momentos possam ser experienciados em simultâneo por todos os clientes”.

Restaurante Blind Rua de Entreparedes, n.º 40, Porto Contactos: tel. 226 001 580; e-mail info@blind.pt

O menu tem o valor de 300 euros por pessoa e inclui harmonização vínica. O pagamento deverá ser realizado mediante o ato da reserva pelo telefone 226 001 580 ou pelo e-mail info@blind.pt