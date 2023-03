Se em equipa vencedora não se mexe, terá sido essa a premissa que levou o Lisbon Marriott Hotel a manter os concertos intimistas de Bossa Nova da dupla André Marques (violão) e Daniela Mendes (voz), na sua proposta de brunch.

Com uma nova carta, o brunch de primavera do restaurante Citrus Grill acontece entre 19 de março e 21 de maio, aos fins de semana, entre as 12h e as 15h30.

No reportório os clássicos “Dindi”, “Só tinha de ser com você”, “Este seu olhar”, “A felicidade”, “Triste”, “Para quê discutir com a Madame”, “Tin tin por tin tin”, “Samba do avião”, entre outros temas, prometem entreter durante a refeição.

À mesa, pode contar com uma grande variedade de pães artesanais e iogurtes, frutas frescas laminadas, seleção de saladas, queijos e charcutarias nacionais e internacionais, estação ao vivo e de frios, pratos quentes e sobremesas, num menu preparado pelo chef executivo Dominic Smart.

Destaque para os pastéis de espargos e presunto, a bruschetta de creme de cogumelos, ou o cocktail de marisco, nos frios. A sopa picante de cenoura e lentilha, a shakshuka, os ovos mexidos com salsa, o supremo de frango recheado com ricota e espinafres, o bacalhau com couve-flor e chouriço mornay, são algumas das opções nos pratos quentes.

Tudo isto é acompanhado pela habitual welcome drink, desta feita, o cocktail de assinatura “Batida Tropical”.

Nesta edição do brunch há uma novidade: a rotação da estação ao vivo ao longo das semanas. Assim, conte com torradas francesas com compota de frutos silvestres e nata, na primeira semana, ovos Benedict, na segunda semana, costelinha de vaca assada com creme de rábano, terceira semana, ovo mexido, muffin de salmão fumado com molho holandês, na quarta semana, e paleta de porco assada com mostarda pommery, na quinta e última semana de brunch.

Lisbon Marriott Hotel Avenida dos Combatentes, nº 45, Lisboa

Contacto: tel. 217 235 400

Menção honrosa para as sobremesas, com mini pudim de pão e manteiga com cobertura de merengue, cheesecake de morango, bolo de cenoura com cobertura de queijo de limão, pêssego melba, panna cotta, pastel de nata com gelado, mille feuillet, salada de frutas, mousse de chocolate caseira com ginja, fonte de chocolate com frutas frescas e marshmallow, além da pastelaria francesa e dinamarquesa.

O preço do brunch é de 44€ por pessoa. As crianças até aos quatro anos não pagam e dos 5 aos aos 10 anos, têm 50% de desconto.