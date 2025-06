Em Gladiadora, Catarina Silva apresenta-nos um mundo onde o sol nunca se põe, não há pena de morte e dá-se uma última oportunidade a todos os prisioneiros. A protagonista do livro, Genevieve Silvester, já perdeu a conta às vezes que enfrentou o impossível. Condenada à arena por um crime que ninguém ousa pronunciar, tornou-se a gladiadora mais temida do império.

Arrastada para Whitecliff, uma fortaleza isolada onde o lema é matar ou morrer, Genevieve percebe que o jogo só agora começou. Aqui, as apostas são mais altas; os inimigos, mais astutos; e a liberdade, uma ilusão cruel. Para sobreviver, terá de enfrentar algo pior do que qualquer adversário da arena: um passado que a persegue como uma sombra.

Entre alianças improváveis, lutas de vida ou morte e um destino que teima em traí-la, Genevieve fará o que sempre fez melhor: resistir. Mas conseguirá enganar a morte uma última vez?

Apesar de ser licenciada em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, e de estar atualmente a frequentar o mestrado em Ciência de Dados, o verdadeiro amor de Catarina Silva são as Letras. No ano de 2022 ganhou coragem de partilhar a sua escrita e criou a página de Instagram @once_upon_acat. Gladiadora é o seu primeiro livro deste género literário.

