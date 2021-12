Para desenjoar dos pratos tradicionais de Natal o restaurante Veramente tem menus de sabor italiano

A família está enjoada de peru e os colegas de trabalho não alinham no típico bacalhau? Os menus de Natal do Veramente são uma opção para fugir ao tradicional. O Menu I, com o custo de 20 euros por pessoa, inclui focaccia para entrada e para prato principal deve ser escolhida uma de sete pizzas ou lasanha (que pode ser bolonhesa ou vegetariana). Entre as pizzas, o cliente pode optar pela Margherita, Diavola, Pera & Noci (pera e nozes), 4 Formaggi, Cotto (fiambre), Cotto & Zola (fiambre e gorgonzola) ou pela Vegana. O menu inclui uma bebida, seja sumo natural, refrigerante, um copo de vinho da casa ou imperial, e termina com um café.

O segundo menu conta com as mesmas opções para prato principal, mas difere nas entradas e bebidas. Para começar, o cliente pode escolher entre uma focaccia com queijo provola ou duas bruschettas clássicas. Para beber, terá à mesa uma garrafa de água e uma garrafa de vinho Sonante. Também com café incluído, o Menu II tem o custo de 25 euros por pessoa.

créditos: Veramente - Pizza & Vino

O Menu III é o mais completo e que apresenta mais opções, tendo o valor de 30 euros por pessoa. A refeição arranca com uma tábua mista, com queijos e enchidos de vários pontos de Itália. Nesta opção, às restantes pizzas e lasanhas já referidas anteriormente, juntam-se ainda as pizzas 3 Stagioni, Pistacchio e Campagnola - o cliente deve escolher também um único prato. Mantém a garrafa de água, garrafa de vinho e café e junta ainda uma sobremesa, que pode ser tiramisu ou torta della nonna, uma tarte caseira com doce da época.

Os menus de Natal estarão disponíveis todo o mês de dezembro e são válidos para grupos a partir de quatro pessoas. As reservas devem ser feitas por telefone, através do número 213 960 987.

A pizzaria, localizada em São Bento, abre de quarta a segunda-feira e está ainda presente na Uber Eats e Glovo. Na época festiva, estará fechada nos dias 24 e 25 de dezembro.