No Emporium Mercearia & Pub não é apenas a cozinha, nomeadamente as carnes, que faz de anfitriã da casa. O pub acolhe eventos culturais e convida os clientes a jogos de dardos, a acompanharem partidas de futebol nos ecrãs ali instalados ou a descontraírem ao som de boa música. A ementa, assinada pelo chefe de cozinha Lucas Mendes, conjuga as mesas do Brasil e de Portugal. Isto, num ambiente de traça contemporânea, despojado, marcado pela abundância de luz natural e plantas suspensas.

No que toca à ementa, esta não desmerece os petiscos com opções como o Fondue de coxinha de frango (7,5 euros), uma releitura do clássico de inverno que apresenta o salgadinho de frango acompanhado do creme de queijo ‘quentinho’. Há que se provar também as Croquetas (4,5 euros), feitas com uma seleção de queijos e enchidos portugueses, crocantes por fora e cremosas por dentro.

Para os pratos principais, a sugestão é investir na seleção de cortes de carnes, entre os quais figuram a suculenta Costela Emporium (37,5 euros/kg), perfeita para duas pessoas, que chega à mesa após um lento cozimento de oito horas, acompanhada por mandioca frita, molho e arroz; e a Maminha Uruguaia (13,5 euros), um steak refinado e macio de alcatra marmorizada e muito saborosa servida com farofa, molho, arroz e batata frita ‘sequinha’ e estaladiça.

Entre os doces, destacam-se o tradicional Brigadeiro brasileiro (1,5 euros) e a Torta de limão (4,5 euros) com merengue maçaricado e massa crumble.

Emporium Mercearia & Pub Rua Saraiva de Carvalho, nº 115, Campo de Ourique, Lisboa Contactos: tels. 218 036 966/911 087 199

Para além dos pedidos à carta, durante a semana vigora no Emporium Mercearia & Pub o menu de almoço (7,5 euros). Já nos finais de semana, é servida a feijoada (15 euros) com reposição de acompanhamentos e uma caipirinha.