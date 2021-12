Aos domingos, o brunch de Natal no Hilton Porto Gaia tem fins solidários

O primeiro Natal do recém-inaugurado Hilton Porto Gaia é celebrado de portas abertas para toda a comunidade local. Durante todo o mês, o hotel de cinco estrelas, localizado na zona ribeirinha de Vila Nova de Gaia, vai transformar-se num destino de Natal, com ofertas especiais para assinalar a quadra natalícia que se aproxima.

A primeira sugestão acontece a 5 de dezembro, com a estreia do Brunch do Hilton Porto Gaia, disponibilizado num formato buffet que convida a provar, sem culpas e sem pressas, algumas das receitas do hotel, preparadas pela dupla Hugo Portela, Chefe Executivo, e Ricardo Tiago, Chefe de Pastelaria.

O brunch estará disponível todos os domingos de dezembro (5/12, 12/12, 19/12 e 26/12) e parte da receita será revertida a favor da CAIS, uma associação de solidariedade social sem fins lucrativos, fundada em 1994 para apoiar indivíduos em situação de sem-abrigo. Esta é a primeira iniciativa do programa de Responsabilidade Social do Hilton Porto Gaia.

Além das tradicionais sugestões de pequeno-almoço, onde se inclui uma estação de iogurtes e compotas, sortido de pão e viennoiserie, tudo confecionado no hotel, waffles, panquecas e uma estação de “showcooking” dedicada aos ovos (estrelados, benedict, escalfados ou mexidos), neste brunch há lugar para várias propostas de pratos frios e quentes.

Há saladas variadas, sanduíches, tartes, canapés, tábuas de queijos e enchidos nacionais ou mix de salgadinhos para abrir o apetite. Seguem-se as propostas quentes, para dar maior conforto nos dias frios que se fazem sentir, com destaque para os pratos tradicionais portugueses.

Para finalizar, há ainda uma estação de sobremesas, da autoria do chefe Ricardo Tiago, e mais próximo do Natal, os clássicos da quadra. Para prolongar o espírito, o hotel convida todos os clientes a visitarem as decorações e iluminações de Natal, com assinatura da Bloom e da Sanimaia.

Hilton Porto Gaia Rua Serpa Pinto, nº 124, Vila Nova de Gaia. Contactos: tel. 222 449 200

O Brunch de Natal do Hilton Porto Gaia é servido aos domingos, das 12h30 às 15h30, em formato buffet livre, por 25 euros por pessoa (bebidas não incluídas) – crianças até aos 11 anos, inclusive, usufruem de 50% de desconto. O parque de estacionamento é gratuito, mediante disponibilidade. Recomenda-se reserva antecipada.