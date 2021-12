Cinco pratos para uma contagem decrescente até 2022

A noite no Dolce by Wyndham CampoReal Lisboa começa com um cocktail de boas-vindas, que este ano promete ser animado, contando com o saxofonista Ricardo Branco, dos Black Mamba. Segue-se o Jantar de Passagem de Ano, que terá início pelas 20h30, uma Festa de Ano Novo com DJ e bar aberto a partir da meia-noite, com direito a espumante e passas para quem quiser seguir a tradição, assinalando a entrada no primeiro dia de 2022.

Ao jantar, o amuse-bouche reinventa a Mousse leve de chévre, geleia de ginjinha de Óbidos com elas e pera Rocha do Oeste numa base de focaccia. Já a entrada propõe Lavagante, abacate, algas e caviar de tobiko. Por seu turno, o prato de peixe é um Filete de garoupa braseada, terrina de legumes, inhame fumado, vieira e presunto crocante. Na carne, um Lombo de vitela branca com gratinado de batata, maçã e aipo, crocante de cogumelos e foie gras. Por fim, a sobremesa da região de Leiria, sugere uma Brisa de pistacho e manjericão com texturas de framboesa.

A partir das 2h00 estará disponível uma Ceia de Ano Novo. E como a festa é pensada para a diversão, o check-out tardio, até às 16h00, assenta perfeitamente. Antes, claro, haverá pequeno-almoço buffet e a partir das 12h00 e Brunch de Ano Novo, no renovado restaurante Manjapão. O brunch tem custo adicional de 40 euros para hóspedes ou de 50 euros para clientes não alojados e estará disponível até às 16h00.

O jantar será acompanhado de dois momentos de animação, das 21h00 às 22h15 e das 22h30 às 23h30, haverá um espetáculo de música ao vivo. Para marcar a meia noite e a passagem para 2022 serão lançados os Fogos de Artifício. Com 500 disparos, são cerca de dez minutos a iluminar o céu e a impressionar os presentes. A partir da meia noite, a festa continua com DJ e bar aberto.

O pacote de Passagem de ano inclui duas ou três noites de alojamento (duas noites desde 565 euros para dois adultos em Quarto Deluxe; três noites desde 650 euros para dois adultos em Quarto Deluxe) e acesso a toda a programação de passagem de ano.

As reservas podem fazer-se através do telefone 261 960 900 ou por e-mail camporeal.reservations@dolce.com