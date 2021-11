Noshi Coffee prepara-se para o inverno com Papas de aveia, Ovos rotos e Francesinha

Para enfrentar o frio o Noshi, café que abriu as suas portas no Porto em 2017, acaba de lançar uma carta recheada de novidades de cozinha de conforto. A ideia é aconchegar à mesa com receitas caseiras e saudáveis. Alternativas isentas de glúten e de açúcar não faltam neste café em pleno centro histórico da cidade do Porto e opções vegan também não.

O espaço conta com um jardim interior com vasos suspensos e uma fonte de água. A este recanto junta-se uma seleção musical e o aroma a chocolate quente ainda no fogão ou a café de especialidade acabado de fazer.

Para o pequeno-almoço ou lanche há, agora, Papas de aveia (6 euros) - com leite de soja, pepitas de chocolate, manteiga de amendoim, banana, frutos vermelhos, bagas goji, sementes e agave - e Ovos selvagens (9 euros) - uma combinação de ovos mexidos com cogumelos, queijo feta, abacate, tomate masala, pão tostado e salada.

The Foodies Club 2020

Para petiscar a meio do dia em modo de partilha entra o Sweet Feta (3,5 euros) - um dip de feta caseiro com especiarias, mel e pão tostado - os Ovos rotos (6,5 euros) numa versão saudável, sendo que também é possível pedir em versão vegan - com bacon de peru, batata doce assada, molho cajun caseiro, cheddar e ovo escalfado - a Francesinha Alla Noshi (7,5 euros) - uma tosta fatiada com queijo, fiambre de perú, salsicha de aves e molho cajun - e a nova Tábua Noshi (9 euros) - composta por abacate grelhado com pesto, salada com tomato masalda, mozarela e pão tostado.

Na categoria dos Street Tacos passa a ser possível optar entre três recheios, sendo um deles também vegan: frango, dip de feta, pasta de abacate, malagueta, cebola em conserva, alface e lima (7,5 euros) ou salmão, mozarela, pasta de abacate, cebola em conserva, malagueta, alface e lima (8,5 euros) ou ainda bolonhesa vegan, dip de queijo vegan, alface, cebola em conserva, malagueta e lima (7,5 euros).

Ao almoço, há também uma nova Focaccia para experimentar, a Philly Focaccia 9 euros - com frango, cogumelos, queijo flamengo e cheddar, molho cajun, malagueta, cebola em conserva e alface - um delicioso novo prato vegan, a Lasanha da Terra (10 euros) - com recheio de cogumelos e nozes, dip de queijo vegan e salada - e, por último A Salada - uma salada quente com tzatziki, ovo escalfado, molho pesto, abacate, nozes, cebola em conserva, batata doce assada e salada, com a possibilidade de adicionar cogumelos ou frango (10 euros) ou salmão fumado (12 euros).

Para adoçar a boca sem peso na consciência, há uma nova sobremesa na casa, o Matcha lava (4,5 euros) - um fondant de matcha com caramelo de miso, nozes e gelado de coco caseiro.

Noshi Coffee Rua do Carmo, nº 11 e 12, Porto

Contacto: tel. 222 053 034; e-mail tel. 222 053 034; e-mail geral@noshi.pt

Nas bebidas entra o Chocolate quente belga (3 euros), sem açúcar, e uma nova Sangria (17 euros/jarro) com espumante, Kombucha e frutos vermelhos.

O Noshi está aberto todos os dias, exceto à terça-feira, entre as 9h00 e as 19h00 e aceita reservas (tel. 222 053 034). O espaço é também pet friendly.