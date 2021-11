Unidos pela paixão da música vocal, o grupo Street Gospel Choir nasceu em 2014, em Gaia, e atualmente conta já com 20 elementos. O seu repertório assenta em vários estilos musicais, como as canções de Natal, pop music, gospel e mesmo a música portuguesa.

O Natal é a época preferida deste agrupamento, quadra em que interpretam os grandes clássicos associados aos festejos e à música Gospel. Foi precisamente no Natal de 2020 que o grupo lançou o seu primeiro álbum para enaltecer o Natal.

A 4 de dezembro, o Street Gospel Choir apresenta-se no palco do Casino Chaves com arranjos vocais originais e uma energia cativante. A atuação, às 22h30, segue-se ao jantar com início marcado para as 20h00.

O jantar orça os 40 euros por pessoa, com as reservas a fazerem-se pelo telefone 276 309 600 ou e-mail hotelcasinochaves@solverde.pt