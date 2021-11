À mesa com Vítor Sobral também se senta a poesia. Oficina da Esquina vai acolher jantar poético

O “Arquipélago de Escritores” é um encontro literário que acontece nos Açores desde 2018. Este ano, pela primeira vez, a programação estende-se à ilha Terceira, e fruto disso vai realizar-se o jantar a 2 de dezembro (19h30) ao sabor das palavras da poetisa açoriana Luísa Ribeiro, interpretadas na ementa pelos chefes de cozinha da Oficina da Esquina (restaurante instalado no hotel The Shipyard).

Desta forma, o chefe de cozinha Vitor Sobral e a sua chefe-executiva, Sofia Oriana, foram desafiados a criar um menu de degustação inspirado em poemas que serão apresentados numa leitura encenada durante a refeição. Nas mesas, o couvert será mais rico – além dos momentos habituais do restaurante da Oficina da Esquina, haverá poemas impressos.

créditos: Oficina da Esquina

“Reconhecemos na arte – seja a gastronómica, sejam outras formas de arte – um poder enorme. O poder de agregar, de unir, de criar experiências memoráveis. Iniciativas como esta, que juntam as delícias da mesa às das letras são as formas mais memoráveis de enriquecermos o nosso quotidiano e a nossa cultura”, afirma Vítor Sobral, que inaugurou a Oficina da Esquina em outubro deste ano.

Sobre o “Arquipélago de Escritores”, conta com curadoria do autor Nuno Costa Santos e tem como pano de fundo a tradição literária açoriana e os Açores como porto de cruzamento de diferentes culturas e literaturas. Da sua programação, destacam-se as conversas dos diversos autores convidados, encontros com leitores, visitas a escolas, concertos de música, leituras encenadas e sessões de cinema – partindo sempre dos livros para se falar da vida, e tendo como objetivo promover o convívio cultural, a troca de ideias e o acentuar do gosto pela leitura.

Oficina da Esquina Avenida Infante D. Henrique, Angra do Heroísmo Contactos: tel. 295 101 522 Encerra à segunda-feira e domingo à tarde.

O jantar a 2 de dezembro orça os 48 euros (com 30% desconto para os associados do Arquipélago de escritores). O menu inclui harmonizaçao de vinhos, água e café.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 295 101 522.