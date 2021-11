Queijaria Portuguesa propõe cabazes de Natal personalizáveis pelo cliente

Queijos, enchidos, tábuas para partilhar, raclettes e vinhos preenchem a oferta da Queijaria Portuguesa, marca com dois espaços físicos e que passou a apresentar uma nova gama de tábuas. “As tábuas poderão ser consumidas no Mercado, harmonizadas com um copo de vinho, também disponível na queijaria, ou podem ser encomendadas e consumidas em casa, num jantar de família ou de amigos, ou os nossos clientes poderão escolhê-la para a sua mesa de Natal”, explica Carlos Santos, responsável pelo projeto.

créditos: Queijaria Portuguesa

No momento em que renova o seu espaço no Mercado do Bom Sucesso, no Porto, a Queijaria Portuguesa cria dois cabazes de Natal com produtos selecionados, sendo que cada cliente poderá também criar o seu próprio cabaz personalizado. Os queijos da serra são a grande a aposta para esta quadra, com destaque para o Queijo da Serra da Estrela DOP.

Acresce que a marca elaborou um menu de raclettes, com cebola roxa caramelizada, com tomate seco e orégãos ou com presunto desidratado.

Sublinhe-se que a Queijaria celebrou recentemente nova parceria com a Sel - Salsicharia Estremocense que é especialista em enchidos.