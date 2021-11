É pela mão do JNcQUOI que nasce o livro “Maria de Lourdes Modesto”, uma edição limitada daquela que se assume como uma obra de arte dedicada ao maior ícone da gastronomia portuguesa. O projeto nasceu de um desafio lançado pela marca à escultora Alexandra Albergaria para esculpir os 29 pratos mais emblemáticos de Maria de Lourdes em açúcar e teve como fonte de inspiração o livro de culinária mais vendido em Portugal, “Cozinha Tradicional Portuguesa”, da autoria de Maria de Lourdes Modesto, editado em 1982.

Escultura em açúcar. Nuno Correia/Restaurante JNcQUOI

A relação próxima que o chefe de cozinha António Bóia tem, desde há muitos anos, com Maria de Lourdes Modesto foi também determinante para o lançamento deste livro. Maria de Lourdes Modesto foi determinante para aquela que viria a ser uma das paixões da vida de António Bóia: a cozinha. O gastrónomo Virgílio Gomes assina o prefácio do livro que conta com fotografias de Nuno Correia, premiado fotógrafo português com cerca de 30 anos de carreira.

Conhecida como "A Diva da Gastronomia Portuguesa", Maria de Lourdes Modesto tornou-se conhecida pelo programa culinário mais popular de que há memória no país, que teve início em 1958 e que foi emitido durante 12 anos na RTP. Escreveu vários livros de cozinha portuguesa, dos quais se destacam a “Grande Enciclopédia da Cozinha”, “Cozinha Tradicional Portuguesa” e “Receitas Escolhidas”. O seu nome está ainda ligado à tradução e edição de inúmeras obras estrangeiras.

Ao todo, são 258 páginas que enaltecem os melhores pratos criados por Maria de Lourdes Modesto. Este é um projeto de edição limitada a 500 exemplares, bilíngue, editado por Patrícia Reis e disponível para venda no JNcQUOI Avenida por 230,00 euros. Referir ainda que este é um projeto pro bono, cujas receitas revertem, na íntegra, para a Associação Caritas.

Escultura em açúcar. créditos: Nuno Correia/Restaurante JNcQUOI

Em paralelo com o lançamento do livro, o JNcQUOI Avenida acaba de inaugurar uma exposição dos 29 pratos mais emblemáticos da cozinheira, esculpidos em açúcar, pela mão da talentosa escultora Alexandra Albergaria. A exposição que eterniza a obra de Maria de Lourdes distribui-se por dois pisos no JNcQUOI Avenida e está aberta ao público, com entrada livre, entre as 12h00 e as 00h00.

Brevemente, será incorporada na carta do JNcQUOI Avenida uma seleção das d12 receitas mais icónicas de Maria de Lourdes Modesto, pela mão do chefe António Bóia, que poderão ser degustadas todos os dias da semana, entre as 12h00 e as 00h00.