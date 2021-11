Joana Barrios, atriz, também apresentadora de televisão e cozinheira amadora, volta ao convívio com os seus leitores num livro de receitas de conforto, mas também para espicaçar os dias. Em “Sopeira” (edições IN), a autora criou “um livro totalmente dedicado à poção mágica do quotidiano, a sopa. Uma homenagem à minha cena favorita. Para aquecer ou refrescar, dar a mão ou um miminho”, como a própria nos diz na apresentação que faz da obra.

Joana reúne dezenas de receitas, “das sopas mais simples, às mais tradicionais, passando ainda pelas memórias de um tempo que não vivi”. Isto, numa obra que inclui algumas sugestões de salgados que acompanham bem a sopa.

Joana Barrios divide-se entre o teatro, a televisão, a internet e cozinhas. É atriz formada pela ESTC, fez uma pós-graduação em Crítica de Cinema e Música Pop e passou uma temporada com a coreógrafa Anna Sánchez, em Barcelona. Começou a trabalhar com a sua companhia fetiche, o Teatro Praga, em 2008, muito por causa de uma T-shirt de Sonic Youth e o romance dura até hoje.

Por partilhar as suas opiniões sobre Moda em TRASHEDIA.com, Joana tornou-se uma voz sonante no panorama nacional e isso valeu-lhe a coautoria e apresentação da série de documentários sobre Moda chamada “Armário”, emitida na RTP2. Em 2017 publicou “Nhom Nhom”, um livro de receitas para crianças.

O livro chega às livrarias com o preço de 16,99 euros.