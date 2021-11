O novo “Diário de Receitas” de Filipa Gomes foi pensado para guardarmos as nossas memórias mais deliciosas

Filipa Gomes criou o “Diário de Receitas” (edição Casa das Letras) para que possamos escrever o nosso nome na capa, anotar todas as nossas receitas favoritas e guardar as nossas memórias mais deliciosas.

“Há um pouco da Filipa Gomes neste diário, algumas notas (medidas e conversões, ingredientes que não podem faltar, utensílios essenciais), ilustrações e receitas básicas (entradas e petiscos, pratos principais, sobremesas & snacks) que serão muito úteis. De resto, o diário é todo nosso”, lemos na apresentação deste livro em forma de objeto útil para o quotidiano.

“As ilustrações, a organização, as dicas e uma ou outra receita que achei que te podiam dar jeito, são minhas, mas de resto, tens aqui muitas páginas desejosas de serem preenchidas com as tuas listas de ingredientes, preparações, notas, desenhos, fotografias, recortes e, espero eu, muitos respingos de tantas e tantas vezes serem consultadas. Tenho a certeza que este Diário está em boas mãos”, refere Filipa Gomes na abertura do diário.

créditos: Casa das Letras

Filipa Gomes nasceu em 1984, em Almargem do Bispo. Cresceu no campo, entre vacas e couves. Fez do tanque dos avós uma piscina, brincou nas hortas, apanhou amoras, saltou à fogueira. Quis ser designer de moda, mas tirou Mkt & Pub. Trabalhou sete anos como copywriter, até ao dia em que o namorado lhe contou sobre um casting do 24Kitchen. Ela diz que não. Ele insiste. Ela aceita. O canal gosta. E o sonho que ela nunca tinha sonhado, acontece. Acredita numa cozinha de verdade, gosta de experimentar coisas novas e de simplificar os processos. Adora a gastronomia portuguesa e é fascinada pelos sabores além-fronteiras. Tem um especial carinho por doces.

Filipa vive com o Jorge com quem tem uma filha chamada Julieta e um filho chamado Viriato. Ama comer desde sempre e cozinhar desde os 24 anos.

"Diário de Receitas" chega às livrarias com o preço de capa de 15,90 euros.