Neto da autora do “Livro do Pantagruel” edita obra com 170 sobremesas inéditas

Bertha Rosa-Limpo (1894 — 1981) foi cantora lírica (atuou nos palcos italianos e portugueses) e uma empresária de sucesso, ao criar a fábrica de cosmética Thaber (anagrama de Bertha), desenvolvidos com produtos naturais, a partir do receituário do seu pai, um oficial da Marinha, dono de uma farmácia em Lisboa. Os leites de limpeza, os batons, as máscaras para pestanas, os rouges e os pós de arroz Thaber eram divulgados pelas figuras mais conhecidas das artes e da moda, como Amália Rodrigues.

A menina envergonhada que não sabia cozinhar, tornou-se numa compulsiva colecionadora de receitas, que pedia a amigas, restaurantes, em viagens. Na mansão da António Serpa, onde vivia em Lisboa, testava todos os pratos, provados pelas famílias, antes de constarem no “Livro do Pantagruel”, editado desde 1946 e que já ultrapassou a 80.ª edição.

A partir da 23.ª edição, Bertha passou a contar com a colaboração dos filhos, Maria Manuela Limpo Caetano e Jorge Brum do Canto, realizador de cinema, autor de filmes como "A Canção da Terra" e "Chaimite", também ele um excelente cozinheiro.

Em 2021, Nuno Alves Caetano, neto de Bertha Rosa-Limpo reaviva para livro 170 receitas selecionadas pela avó para um dia virem a constar na obra, mas que nunca entraram na atual edição de 3 mil receitas.

Bertha Rosa-Limpo e o neto Nuno Alves Caetano. créditos: Casa das Letras

“As doces receitas da minha avó Bertha Rosa-Limpo” (edição Casa das Letras) apresenta ao leitor delícias como os Amores de Azeitão, uns Bolinhos para Chá Dona Maria, um Bolo Duquesa, uma Charlotte de Chocolate ou uns Pastéis de Nata à Moda da Bertha Rosa-Limpo, Argolas de Canela, Pudim Mendigo, Moscovita de Natas, entre muitas outras sugestões.

“Sendo neto da autora-fundadora, cresci no ‘meio de tachos e panelas’, assistindo às constantes movimentações inerentes às diversas atualizações a que o livro foi sujeito ao longo destes 75 anos, às constantes trocas de impressões sobre as diversas receitas – publicadas e por publicar – bem como desses momentos inolvidáveis que eram o das provas de cada nova receita. Inevitavelmente, comecei, aos poucos, a ter parte ativa no processo, passando a figurar como coautor a partir da 68.ª edição, tendo sido igualmente coautor, em parceria com a minha Mãe (Maria Manuela) e a minha Irmã (Maria João), da obra ‘O Livro de Pantagruel de Garfo e Faca à Volta do Mundo’, editado em 2012”.

Nuno Alves Caetano nasceu em Lisboa em dezembro de 1956, “ressuscitando” no Funchal quatro meses depois, em consequência de uma bronquiolite que o colocou às portas da morte. Formado em Gestão, é empresário, tendo como principal passatempo a escrita.

O livro chega aos escaparates com o preço de 18,90 euros.