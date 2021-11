Sopa de beldroegas

Preparação

Arranje os coentros e as beldroegas, leve-os a refogar no azeite com a cebola também picadinha e reserve.

Coloque na água os caules das beldroegas com as batatas descascadas e cortadas em cubinhos, deixe ferver durante alguns minutos, retire os caules e reserve o caldo devidamente coado.

Adicione ao refogado a cabeça de alho inteira, apenas cortada ao meio, as batatas e um punhadinho de sal.

Envolva bem e deite a água da cozedura, até que as batatas estejam cozidas. Retire as duas metades da cabeça de alho, especialmente as cascas, para não atrapalhar na hora de comer.

Quando as batatas estiverem cozidas, pode abrir uns ovos para escalfar, que deixa cozer no caldo.

Lasque o queijo na hora de servir e, já agora, faça umas sopas de pão.

Nota: para a fotografia, a Ana (autora da imagem) concebeu uma versão muito menos rústica da descrita na receita; para obter esta versão, não refogue as beldroegas como descrito no primeiro passo, e acrescente-as apenas no final, depois de triturada a base da sua sopa.

Caso pretenda, escalfe os ovos à parte, porque numa base espessa e densa não é possível escalfar ovos.

Conclui-se nesta nota que há muitas formas de fazer a mesma coisa.