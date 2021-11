Luísa Villar sempre gostou de livros de receitas, especialmente antigos, que transpiram histórias. “Estes, ao contrário dos livros de receitas de hoje, não possuem fotografias nem explicações passo-a-passo, até porque os livros ditos de culinária eram dirigidos a mulheres de classe média/alta que tinham sempre ‘criada’ e cozinheira, não fazendo sentido explicar a uma cozinheira quanto tempo demorava o arroz a cozer, ou como se fazia molho béchamel”, lemos na apresentação do livro Mesaluisa” (edição Casa das Letras).

Foi através desses livros que Luísa entrou em casa dessas mulheres, imaginou as suas vidas e a sua forma de viver, e decidiu fazer algo diferente, ou seja, contextualizar as receitas. Começou por organizar o “Mesaluisa”, livro por ementas, em vez da forma mais comum − por pratos −, e depois pensar o porquê de cada menu, o porquê de cada refeição e quem estava por trás dela. A intenção foi que, com aquela ementa e aquela mulher, viajássemos no tempo e conseguíssemos imaginar-nos sentados naquela mesa e naquele dia.

Nenhuma das personagens é real, mas Luísa Villar inspirou-se em dezenas de histórias de mulheres incríveis que viveram durante a primeira metade do século XX. Quanto às receitas, são quase todas retiradas de livros dessa época, uns publicados, outros não, que adaptou aos dias de hoje. Mas que nenhuma leitora ou leitor se coíba de lhes dar o seu toque, pois é isso que torna as receitas "suas".

Depois de uma longa carreira na área da Comunicação, Publicidade e do Marketing, Luísa Villar dedicou-se à divulgação da gastronomia portuguesa através da criação do espaço “Mesaluisa”, cuja atividade principal é promover a culinária portuguesa junto de turistas em visita a Lisboa, através de uma experiência gastronómica personalizada.

Entre 2009 e 2014, Luísa Villar foi presidente e fundadora da Associação LinK, onde lançou a marca Arredonda, mecanismo de angariação de fundos para projetos sociais.

Em 2020 aventurou-se em frente aos ecrãs através da criação do programa de culinária “Mesaluisa”, exibido na SIC Mulher, e que conta já com duas temporadas.

O livro chega aos escaparates com o preço de 23,90 euros.