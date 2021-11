Lisboa tem uma nova loja d’ A Tarte e há ofertas para as compras de Natal

Para consumir na loja ou levar para casa, são mais de 30 as tentações disponíveis na nova loja de Campo de Ourique, bairro lisboeta escolhido pela marca numa lógica de dinamização do comércio local e proximidade com os clientes. Para celebrar a abertura, até dia 8 de dezembro, cada compra em loja superior a 19,99 euros, dá direito a um voucher de 5,00 euros para usar até ao final de 2021.

Uma presença habitual na mesa de muitos portugueses desde 2012, ano em que Catarina Noronha e Vasco Valença de Sousa deram início ao projeto, a tarte de amêndoa d’A Tarte tornou-se popular. Uma receita original, esta tarte é feita com os ingredientes mais premium e confecionada diariamente de forma artesanal.

A Tarte

Na loja de Campo de Ourique, onde serão feitos lançamentos regulares de novos produtos exclusivos, a tarte de amêndoa está disponível na sua versão original (18,90 euros/familiar e 10,95 euros/pequena), mas também em versão sem glúten, sem lactose e -30% de açúcar (22,90 euros/familiar e 12,95 euros/pequena), e de amêndoa e figo biológico (22,90 euros).

Mas nem só de tartes se faz a loja d’A Tarte. Em Campo de Ourique estão também disponíveis as gamas completas O Gelado e Cookie Do – lançadas mais recentemente no mercado, estas duas marcas-irmãs d’A Tarte são, como os nomes indicam, especializadas em gelados e cookies artesanais.

À venda em embalagens de 460 ou 750 ml, e para devorar em cone ou copo, são 13 os sabores O Gelado disponíveis na loja A Tarte. Além do gelado de Tarte e caramelo salgado (6,95 euros/ 9,95 euros), destacam-se opções como Chocolate, cookies & flor de sal (6,95 euros), Speculoos (6,95 euros), Chocolate & leite de coco vegan (7,80 euros) ou Banana brulée & açaí vegan (7,80 euros).

A Tarte

Com o custo unitário de 1,85 euros, mas também disponíveis em packs de cinco unidades (7,99 euros), as bolachas Cookie Do são outras das estrelas da loja, com 8 variedades à escolha. À escolha estão o Chocolate com nougat A Tarte, Double chocolate, Butter nougat e manteiga de amendoim ou Chocolate amargo derretido e duas opçoes vegan.

E para acompanhar todas estas gulodices? Há blends de chá orgânico da Kusmi Tea e ainda café biológico da Delta. Ambos os produtos estão disponíveis para consumo no local e para revenda.

Situada na Rua Coelho da Rocha, 31B, em pleno bairro de Campo de Ourique, a loja A Tarte está aberta de terça-feira a domingo, das 11h00 às 21h00 (encerra às segundas-feiras). É ainda possível encomendar diretamente no site oficial e também através de parceiros como Bolt Food e UberEats.