O Natal é uma época cheia de emoções, que combina o conforto do calor das nossas casas com os momentos de celebração e partilha, de azáfama e alegria.

Este ano a Tea Shop contribui para este conforto disponibilizando uma requintada seleção de chás que nos transportam para os momentos mais felizes desta época festiva.

O Christmas Tea Rooibos, o Christmas Tea Red e o Christmas Tea Black são os clássicos de Natal por excelência. A combinação de Rooibos, Chá Vermelho e Chá Preto, associados a aromas de amêndoa, laranja, maçã, canela, cravinho, pétalas de flor de milho e óleo de laranja natural, têm vindo a conquistar paladares há mais de 30 Natais.

O Sweet Turrón é a infusão rainha da época. Os ingredientes presentes nesta combinação incluem maçã, canela e amêndoa. Esta solução sem cafeína é uma opção sazonal premiada graças ao sabor e aroma inconfundíveis a nougat.

O Choco Turrón reúne uma combinação irresistível de chocolate e arroz tufado, enriquecido com o delicioso Chá Vermelho Pu Erh. Esta mistura inclui ainda alfarroba, casca de cacau, arroz tufado, grãos de cacau e chocolate.

O Magic Kingdom tem um sabor inspirado no tradicional Bolo-rei. Esta mistura de Chá Verde e Chá Oolong com um aroma doce e cremoso, é uma deliciosa forma de ajudar a digestão e manter a hidratação.

O aromático Snow Christmas é um verdadeiro aliado da nossa saúde, já que cuida do nosso corpo por dentro e por fora, graças ao chá branco, com ingredientes de maçã, caramelo e camomila romana.

Duas novidades em chá a granel

O Irish Cream Tea faz lembrar a famosa bebida irlandesa e é certamente o protagonista de muitos momentos agradáveis graças às nuances doces, cremosas e torradas, proporcionadas pela mistura de chá preto, caramelo, grãos de café, folhas de stevia e grãos de amaranto.

O Rooibos Portuguese Delights, disponível a partir de 29 de novembro, transporta o paladar para os famosos pastéis de Belém, através de uma criativa combinação de Rooibos, alfarroba, malte de cevada, canela, sementes de roseira brava, pétalas de calêndula e aromas naturais. Uma bebida irresistível para toda a família, que pode também ser combinada com leite ou bebidas vegetais.

O chá e os seus acessórios. Ótimos presentes nesta época festiva

No Natal damos presentes aos outros, mas porque não dar um presente a nós próprios? Qualquer um destes chás com sabor a Natal será o companheiro ideal para momentos que recordaremos com um sorriso, quando apreciamos esta bebida numa chávena bem quente.

É difícil decidir? Este ano a Tea Shop disponibiliza as Christmas Delights, um Christmas Tea Black, Christmas Tea Red, Sweet Turrón e Rooibos Marrón Glacé, Magic Kingdom. Este conjunto inclui também uma Caneca Jumbo com filtro e bolachas Top&Tea.

Se procura uma seleção mais pequena, o conjunto Loving X-Mas é a escolha perfeita, com 3 embalagens de 20 gramas das mais doces e florais misturas: Choco Nougat, Créme Brûlée e Earl Grey Special.