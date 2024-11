"Desafiar aquilo que está estabelecido nunca é fácil, mas é assim que se faz história", partilha Marta Pereira da Costa, a primeira mulher guitarrista profissional de Fado portuguesa a nível mundial e protagonista da campanha "Ao Mudar a História, Fazemos História" da Macieira Cream, gama da marca Macieira.

"Ao Mudar a História, Fazemos História" chega ao mercado para reforçar a ousadia de mudar e o impacto da transformação no percurso de cada pessoa tal como a marca se reinventou, em 2022, com o lançamento desta referência, que rapidamente se tornou uma escolha regular dos portugueses.

"A história de Macieira Cream relaciona-se com a minha, uma vez que partilho este espírito de mudança e acredito que há sempre espaço para novas histórias, mesmo num mundo tão ligado à tradição como o fado," justifica a protagonista que desafiou as convenções num universo tradicionalmente masculino, o da guitarra portuguesa, e conquistou o seu espaço, tendo atuado em palcos de destaque como as Nações Unidas e o Tiny Desk Concert.

Marta Pereira da Costas mudou a história e fez história, assim como Macieira Cream criou disrupção no mercado dos licores cremosos.

"Com Macieira Cream, mudámos o mercado dos licores cremosos em Portugal, ao alcançar uma expressão inédita e um crescimento sem precedentes neste segmento. Marta Pereira da Costa personifica essa mudança ao desafiar o status quo e transformar um segmento do Fado", comenta Francisca Ribeiro, Brand Manager de Macieira Cream. "Nos últimos dois anos mudámos e fizemos história com Macieira Cream e queremos continuar esta trajetória, conquistando um lugar de destaque junto das novas gerações de consumidores", finaliza.

Macieira Cream é um licor que combina aguardente vínica portuguesa com delicadas notas de cacau, caramelo e café, resultando num perfil aromático rico e suave. Esta bebida, com 17% de teor alcoólico, destaca-se pela textura cremosa e sabor equilibrado, especialmente quando servida com gelo, tornando-se perfeita para momentos após as refeições. Está disponível nos híper e supermercados habituais, bem como online, com um preço recomendado de 18,19€.

Macieira Cream apresenta edição limitada Caramelo Salgado

Atualmente, a Macieira Cream apresenta também a edição limitada Caramelo Salgado, que oferece uma experiência de degustação única, marcada por um aroma intenso onde o doce do caramelo se funde harmoniosamente com um toque suave de sal.

O conceito e a criatividade desta campanha são da autoria da agência McCann, com a produção a cargo da Jungle Corner.