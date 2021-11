Histórico restaurante XL inaugura novo capítulo nas mãos de Olivier da Costa

Aberto em 1994 e rapidamente tornado no restaurante procurado por políticos, artistas, pela alta finança e pelo jet set nacional, o XL entra num segundo capítulo da sua vida, 27 anos passados. A 29 de novembro, Vasco Gallego, fundador deste espaço icónico de São Bento, fez a transição de pasta e deu posse a um novo executivo liderado por Olivier da Costa. À designação do restaurante é adicionado um novo X, reflexo da ambição vertida no novo XXL. A passagem de testemunho dá-se diretamente entre o criador do XL e o novo proprietário, Olivier da Costa, restaurateur com 25 anos de carreira e 19 restaurantes em quatro países e três continentes.

Salvador Colaço

A carta, segredo bem guardado até ao dia da inauguração, expõe a coligação entre o respeito pelas tradições e a irreverência do restaurateur Olivier da Costa, com os líderes de bancada a darem pelo nome de Croquete de rabo de boi, Bife XXL, Bife Café Paris e Bitoque de lagosta.

Salvador Colaço

“Quando falei com o meu amigo Vasco Gallego sobre o sonho de assumir a gestão do XL, percebi de imediato a sintonia. Fechámos negócio sem hesitações. Fazê-lo ao fim de 25 anos de carreira, após uma pandemia e num contexto de reforço da internacionalização do Grupo Olivier tem um significado bastante importante para mim e para a minha equipa”, explica Olivier da Costa. “É imensa a responsabilidade de suceder ao Vasco e de recriar a dinâmica e o glamour que o XL teve nos anos 90, mas agora com a energia e a criatividade que o Grupo Olivier desenvolveu ao longo do século XXI”, afirma o porta-voz do grupo que passa a gerir o espaço junto à Assembleia da República.

Restaurante XXL Calçada da Estrela, nº 57, Lisboa Contactos: tel. 911 807 513; e-mail: xxl@olivier.pt

Ainda e sempre um bistrô chic, o XXL adota, na carta elaborada por Olivier, sabores tradicionais, mas também vários originais desenvolvidos pelo autor de conceitos como o Yakuza by Olivier – que este ano somou às quatro unidades nacionais uma abertura em Paris –, e o SEEN – que para lá de Lisboa também está nos rooftops dos Tivoli Mofarrej em São Paulo, e Avani+ Riverside Bangkok Hotel na capital da Tailândia.