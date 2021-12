Bar de cocktails português reforça posição na tabela dos melhores do mundo

Em 2017, O Red Frog, bar speakeasy em Lisboa, tinha já alcançado a proeza de integrar a lista do “The World’s 50 Best Bars”, ocupando o 92º lugar, facto nunca alcançado por mais nenhum bar em Portugal. Este ano, é hora de reintegrar esta lista onde constam bares de todo o mundo.

Fundado em 2015 na Rua do Salitre, em Lisboa, este speakeasy inspirado nos bares clandestinos que surgiram nos EUA nos anos de 1920, durante a Lei Seca, ganhou este ano novo pouso. A sua morada é agora a Praça da Alegria, na porta 66B, em Lisboa, onde mantém uma porta secreta, a decoração e a música ambiente de sempre.

O menu de cocktails do Red Frog é desenvolvido sazonalmente, de acordo com as tendências de bar mundiais. Com uma das melhores garrafeiras da cidade e uma equipa de barmen-alquimistas, o Red Frog utiliza muitos ingredientes produzidos em casa (fermentados, destilados, entre outros), que acrescentam sustentabilidade e complexidade aos muitos cocktails, long drinks e Highballs oferecidos. Surgem cocktails frescos, longos, visualmente apelativos e muito fotogénicos.

Tiago Maya

“É com muito orgulho que recebemos esta distinção e que voltamos a integrar a lista que distingue o trabalho neste sector. Esta lista tem uma enorme visibilidade internacional e um impacto quer no aumento de clientes que visita os espaços, quer na qualidade dos mesmos, visto que traz um público mais informado e com noções do trabalho que desenvolvemos a nível de coquetelaria”, afirma Paulo Gomes, bartender fundador dos bares Red Frog e Monkey Mash. A seu lado desde o início do projeto, Emanuel Minez concorda em absoluto: “depois destes dois anos muito complexos, é uma inegável motivação para nós receber esta distinção, que nos dá força para continuar o trabalho nacional e internacional que temos vindo a construir ao longo destes anos. Gostaríamos de ser vistos como o bar que colocou Portugal na lista dos 50 Best Bars e ser um dos atrativos para que venham visitar o nosso país”.