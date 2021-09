Os jantares “O Lobo Convida”, imaginados e dinamizados por Hugo Guerra, Chefe Executivo do Lobo Mau Restaurante (Rua Pascoal de Melo, nº 71A, Lisboa), têm a particularidade de reunirem numa mesma mesa as propostas de três chefes convidados por jantar, assim como os pratos do chefe residente. O menu de degustação de oito momentos é acompanhado de harmonização vinica, exclusivamente desenhada para cada um dos jantares.

A refeição, entre as 20h00 e as 24h00, compõe-se de amuse bouche com um welcome drink, três entradas, três pratos principais (vegetariano, peixe e carne) e sobremesa.

“O grande objetivo é proporcionar a quem vier uma boa experiência gastronómica na qual possam relaxar e divertir-se. Todos, sem exceção, de uma forma ou de outra fomos atingidos por este período que nos virou a vida do avesso. Tornou-nos mais solitários e mais cinzentos e é necessário restabelecer laços, conversas, abraços, sorrisos. Eu sou uma pessoa alegre e gosto de fazer os outros felizes”, sublinha Hugo Guerra.

O valor por pessoa, que inclui o jantar de oito momentos, bem como os vinhos que o acompanham, é de 55 euros. A sala tem uma capacidade limitada a 45 lugares e aconselha-se reserva antecipada para o telefone 911 081 498.

Abaixo ficam as datas e os convidados para cada um dos jantares:

Terça, 28 de setembro: Cristina Fernandes Rubina (Chefe Consultora e Chefe finalista CCA), Eugeniu Musteata (Chefe Bistro 100 Maneiras), João Francisco Duarte (Chefe Executivo Soão - Taberna Asiática). Harmonização - Cláudio Martins e Carlos Ferreira (Martin Wines Advisor).

Sexta, 1 de outubro: Inga Martin (Chefe Consultora & Food Stylist), João Bessa Correia (Chefe Executivo Rossio Gastro Bar), João Diogo Mendes (Head Chefe Restaurante Mãe). Harmonização - Vinhos Lobo Wines (Casa Agrícola Assis Lobo).