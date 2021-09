A partir de domingo, dia 26 de setembro, a semana começa na Avenida da Boavista, no Porto com o “Brunch à Vista”. O soMos, disponibiliza um generoso menu com mais de 40 opções de pratos doces, salgados, quentes e sobremesas, para degustar no terraço ou na sala interior.

Um dos destaques do “Brunch à Vista” é a estação de showcooking, onde se confecionam na hora os cremosos Ovos Benedict com molho bearnês, um dos pratos mais solicitados e instagramáveis da carta. Ao chefe de cozinha podem ainda ser pedidos ovos mexidos ou omeletes acompanhadas por espargos, tomate e cogumelos.

Nos pratos frios, destacam-se outras iguarias, como tábuas de queijos e charcutaria, bola de sardinha, trouxas de alheira com puré de cogumelos, rosbife de vitela com rúcula selvagem e uma ampla variedade de saladas.

créditos: soMos Restaurant & Lounge

Nos quentes, há os tradicionais sabores de conforto, incluindo sopa, prato de carne ou peixe, pizza, mini pregos em bolo do caco e mini hambúrgueres de novilho, queijo cheddar e bacon.

No menu há ainda lugar para uma seleção de bolos e sobremesas, como cheesecake de citrinos com compota de morango, mousse de manga, mousse de chocolate, tarte de amêndoa, shot de panacota de café, entre outros.

soMos Restaurant & Lounge Avenida da Boavista, nº 1466, Porto Contactos: tel. 226 072 552; e-mail somos.restaurant@ihg.com

O “Brunch à Vista” (das 12h30 às 15h00) só está disponível ao domingo e tem o custo de 27,50 euros por pessoa, sendo que o preço do menu para crianças dos três aos dez anos é de 10 euros. Menores de dois anos não pagam. As bebidas estão incluídas no preço do menu.