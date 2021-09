O novo La Tagliatella de Cascais vibra com a luz natural que atravessa os grandes vidros que emolduram o restaurante, instalado frente à estação de comboios. Ao entrar no novo espaço, o olhar recai no bar que dá vida à arte de criar cocktails. Convite para tomar uma bebida e iniciar a experiência, que também pode ser apreciada ao ar livre, na esplanada.

A ementa não destoa daquela apresentada nos restantes três restaurantes La Tagliatella e onde protagonizam alguns produtos essenciais à mesa transalpina, como a massa de pizza romana com sabor e consistência particulares, elaborada com dois tipos de farinha e preparada diariamente, o azeite, o queijo Parmiggiano Reggiano DOP curado 24 meses, o presunto de Parma, o queijo Gorgonzola DOP de Piemonte e Lombardia e o salame calabrês, entre outros.

créditos: Gabriell Vieira

Itália é um país repleto de sabores e tradições gastronómicas, com um vasto património entre as várias regiões. É da herança da cozinha tradicional transalpina que nascem os pratos do La Tagliatella, baseados em receitas típicas das regiões do norte e noroeste de Itália, como Piemonte, Ligúria e Emília-Romanha.

No que toca às propostas à mesa, refira-se a estaladiça Focaccia di Recco, as pizzas finas como gosta o Norte de Itália, confecionadas nos Morelloforni (fornos italianos), nos carpacci, no Risotto rosso al parmigiano, nas saladas com produtos frescos, nas mais de 20 pizzas tradicionais e massas que podem ser personalizadas com diferentes molhos e recheios.

créditos: Gabriell Vieira

Menu onde se inclui uma carta de doces com os gulosos Bocconcino, pequenos pastéis de mozzarella, o Croccantino ou uma opção mais tradicional como o Tiramisù. “Todos os ingredientes utilizados são selecionados, de modo a garantir uma cozinha italiana tradicional, baseada em produtos de Denominação Origem Controlada (DOC), vindos diretamente do seu país de origem”, refere a marca em comunicado.

La Tagliatella Cascais Rua Doutora Iracy Doyle, nº 40A, Cascais Horário: Domingo a quinta-feira das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 23h00. Sexta-feira e sábado das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 24h00 Contactos: tel. 214 846 056

Este novo restaurante é o quarto desafio do grupo, pela primeira vez numa localização fora de Lisboa, e que se junta aos três projetos na capital, na Avenida de Berna, no Parque das Nações e em Santos.