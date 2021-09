Música da discoteca Jamaica servida ao ritmo de cocktails no restaurante Selllva

O Jamaica, discoteca cinquentenária do Cais do Sodré, em Lisboa, regressa ao restaurante Selllva para mais uma temporada de grandes êxitos musicais do passado. Às sextas e sábados, entre as 19h00 e as 00h00, a viagem musical pelos 50 anos “jamaicanos” cabe ao DJ desta casa que animará a pista de dança do Selllva.

Beber um dos famosos cocktails do restaurante lisboeta ao som dos maiores temas da pop, do rock e do reggae terá outro sabor a partir de 24 de setembro.

O exotismo da fauna e da flora selvagens inspira o mural que a artista Henriette Arcelin executou no interior do Selllva, na rua Mouzinho da Silveira. Casa com capacidade para 110 comensais, distribuídos entre o interior e a esplanada, em ambiente de tons quentes e apontamentos naturais.

créditos: Selllva

Neste Selllva não há fusos horários. Por isso mesmo, o menu “Jet Lag” apresenta clássicos a qualquer hora, como a taça de açaí, panquecas com Nutella do Selllva e frutos vermelhos ou panquecas de ricotta com banana e maple syrup.

Sugestões, onde não faltam os ovos, desde escalfados com creme de abacate e molho holandês a ovos estrelados com creme de frijoles e tortilhas de milho ou ovos mexidos com abacate, tomate e sementes de papoila com bacon ou salmão fumado.

Selllva Rua Mouzinho da Silveira, nº 32, Lisboa Contactos: tel. 215 998 814; e-mail ola@selllva.pt

No que respeita aos pratos principais, o menu “Into The Wild” é uma volta ao mundo com Crepes vietnamitas com molho asiático, Bowl veggie, Frango assado com kimchi ou Húmus de grão e beterraba.

O menu de sumos e bebidas inclui propostas como o “Hydration Waterfall”, com sumos naturais, sumos detox e smoothies, que combinam frutas e vegetais, como abacaxi, manga, framboesa, lima, espinafres e beterraba.