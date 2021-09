“Picada de Abelha” e “Torga Gimlet” entre os cocktails com assinatura Red Frog à mesa do restaurante Plano

São 13 cocktails de autor que passam a poder ser degustados no restaurante Plano, cinco dos quais criados exclusivamente para a ementa do chefe de cozinha Vítor Adão. Cocktails pensados para serem bebidos antes, depois ou mesmo durante a refeição, funcionando como harmonização para a ementa.

Os cinco cocktails de assinatura vão buscar inspiração às raízes transmontanas de Vítor Adão, natural duma aldeia de Chaves, mas também aos gostos e influências que foi acumulando ao longo dos anos. Temos assim o “Oliveira Martini”, inspirado no azeite de Trás-os-Montes, criado a partir do destilado deste fruto; o “Torga Gimlet”, que vai buscar inspiração ao escritor Miguel Torga, ao campo que ele louvava e às ervas do prado, como a urze ou a carqueja; ou a “Picada de Abelha”, cuja base é uma sobremesa do chefe, que integra o pólen, a cera de abelha e o mel transmontano para um cocktail de notas mais doces.

créditos: Carlos Vieira/Plano

Já o “Amendoeira”, de sabor cremoso, por ser clarificado, lembra uma “amarguinha sour” trabalhada; e finalmente o “Bísaro”, inspirado no prato de porco bísaro que o chefe serve no Plano, é um cocktail mais clássico, com whisky, bolota e notas de “bitter”. A estes, juntam-se ainda cinco cocktails clássicos e três opções não alcoólicas.

créditos: Carlos Vieira/Plano

Este primeiro passo de levar os cocktails dos Red Frog para fora do bar e para alguns restaurantes estratégicos do país nasce duma junção de interesses e de uma relação de admiração mútua. “O chefe Vítor Adão foi cliente habitual do Red Frog durante vários anos. Todos os dias bebia um cocktail nosso. A ideia para esta parceria surgiu da vontade de levar mais além a carta de cocktails do Plano, permitindo-lhe estar ao nível dos menus servidos à mesa”, explica Paulo Gomes, bartender e cofundador do Red Frog.

Plano Restaurante Rua da Bela Vista à Graça, nº 126, Lisboa Horário: todos os dias das 19h00 às 00h00, e sexta-feira das 12h30 às 15h30, e das 19h00 às 00h00 Contactos: tel: 933 404 461

Este novo desafio é um primeiro passo para outras parcerias em espaços que façam sentido, de norte a sul de Portugal.