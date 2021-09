À base clássica, com tomate San Marzano DOP e mozzarella fiordilatte, junta-se a riqueza de um crudo di Parma DOP (presunto) e a leveza do stracciatella, queijo típico da região de Puglia, no sul de Itália (habitualmente conhecido como o recheio da burrata). Celebrando os sabores da época, a nova Pizza Fighetta adiciona aos ingredientes referidos os figos e complementa-os com umas folhas de manjericão fresco.

Trata-se de uma pizza de estilo napolitano - como é habitual na pizzaria - que, pela fermentação lenta, de 36 a 48 horas, apresenta uma massa fofa e leve, de rebordo alto.

Com o custo de 17 euros, a Pizza Fighetta junta-se assim à restante lista de pizzas do restaurante de São Bento, em Lisboa, que, como o nome indica, casa este típico prato italiano com vinhos.

O Veramente - Pizza & Vino fomentando o hábito italiano de cocktail ao fim da tarde, após o trabalho, promove ainda uma happy hour todos os dias, das 17h30 às 19h00. Na compra de cocktails, a casa oferece um petisco.

Veramente - Pizza & Vino Avenida D. Carlos I, nº 144, Lisboa Contactos: tel. 213 960 987

A pizzaria está aberta de quarta a segunda-feira, também com serviço de entrega ao domicílio, na Uber Eats e Glovo.