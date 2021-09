No edifício, com vista frontal para o rio, estão ancoradas três zonas numa só. O maat Café garante o serviço de cafetaria até às 18h00, enquanto o Riverside Bar & Bistro oferece tapas para partilhar, cocktails do mundo organizados por continentes, vinhos e champanhe para degustar, a partir das 16h00. Por seu turno, o maat Kitchen Fine Fusion Dining apresenta cozinha de autor mediterrânica ao almoço e ao jantar.

Delineada pelo chefe executivo do Mercantina Group, Natanael Silva, e implementada diariamente pelo chefe residente Bruno Salvado, a ementa baseia-se nos quatro pilares fogo, terra, mar e orgânico. Com inspiração assumidamente portuguesa e mediterrânica acrescida de alguns apontamentos internacionais, o maat Kitchen apresenta um menu que, por ser integralmente digital, não é estanque e adapta-se facilmente à disponibilidade dos produtos.

maat Café

Disponíveis como tapas para partilhar no fim de um dia de trabalho, mas também como entrada de uma refeição, estão Ovos rotos trufados com presunto (13 euros), Cogumelos recheados com menta, limão e presunto (11 euros), Polvo à Galega (18 euros), Burrata crocante recheada com pesto (15 euros), Taco de peixe do dia com abacate e maionese de wasabi (13 euros a unidade), Ostras da Ria Formosa (3,5 euros a unidade) ou Amêijoas à Bulhão Pato (20 euros), entre outros.

Têm um lugar de destaque na ementa os pratos de peixe como o Robalo do mar (32 euros), a Raia alhada (25 euros), as Vieiras com topinambur (26 euros), o Camarão tigre na brasa (34 euros) ou o Lombo de bacalhau (24 euros).

As propostas de carne passam pela Pá de cordeiro com arroz no forno (46 euros/2pax), o Magret de pato em teriyaki fumado, pack choi, cogumelos e azeite de trufa (23 euros) ou o Entrecôte Txogitxu do País Basco (25 euros), entre outros.

Para o fim, ficam duas sugestões: Chocolate a quatro texturas e intensidades (9 euros) e Ananás dos Açores na grelha com gelado de chá verde Gorreana (8 euros).

Durante a semana, o menu executivo ao almoço contempla prato, bebida e café, podendo ainda escolher entre entrada ou sobremesa, por 25 euros. A pensar nas crianças até aos 12 anos, o menu kids inclui prato e bebida (14 euros).

De quinta a sábado, há animação musical com artistas residentes, a cargo dos DJ Zecka Pinheiro, DJ Jade Alvim e DJ Vill (Tomás Araújo). A experiência intensifica-se com jogos de luz e projeções nas paredes e teto.

maat Café Avenida Brasília, Lisboa Contactos: tel. 910 583 759

O maat Café & Kitchen dispõe de 40 lugares privados de estacionamento com segurança ao jantar, mediante reserva e disponibilidade no momento. Deverá ser solicitado no momento da reserva. Com capacidade para 140, o espaço também aceita reservas de eventos, com uma ementa sob consulta.