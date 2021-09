No novo menu do restaurante Pepper’s, os destaques nas entradas são o carpaccio preparado segundo técnicas tradicionais, e por isso é batido e não fatiado, e o tártaro de vieira com caviar. Nos pratos principais, a novidade vai para o Japan beef, considerado uma das melhores carnes do mundo devido ao sabor e textura única proporcionado pela raça wagyu, e para o Black Angus irlandês e americano. O principal segredo está na técnica de preparação da carne para que a mesma seja servida no ponto de cozedura certo, preservando todo o sabor e textura.

Nas sobremesas há também algumas novidades, como é o caso da Pavlova de tangerina com água Azahar, do Crème brulée de hibiscos com sorbet de líchia e do Fondant Fraîche au Chocolat.

Chefe de cozinha André Basto. créditos: Tivoli Marina Vilamoura

Neste novo menu, os best-sellers da carta continuam disponíveis, seja o Filet Mignon, o Acém ou o Entrecôte Black Angus, servidos com diversos acompanhamentos e uma grande variedade de molhos.

A carta de vinhos do restaurante apresenta uma seleção de vinhos nacionais e internacionais.

Restaurante Peppers Tivoli Marina Vilamoura Horário: das 19h00 às 22h30 Contactos : e-mail peppers.tmvi@tivoli-hotels.com

“O Tivoli Marina Vilamoura é uma casa onde tive oportunidade de crescer enquanto chefe de cozinha e é com grande entusiasmo que estou de volta para trazer maior inovação e algumas novidades. O menu do restaurante Pepper’s Steakhouse é o primeiro onde introduzi novos produtos e técnicas que vieram dar maior diversidade a uma carta inspirada nas melhores carnes. É um regresso aos sabores mais autênticos de um clássico steakhouse”, afirma André Basto.