As cozinhas da China, Tailândia e Índia chegaram a Faro e servem-se no restaurante Monky

No início de 2021, com o encerramento dos restaurantes durante o confinamento, o jovem chefe de cozinha Rui Sequeira decidiu pôr em prática um sonho antigo que estava ainda no papel: criar um restaurante virtual – o Monky – e assim levar os sabores asiáticos a casa dos algarvios. As refeições para take-away e delivery eram preparadas na cozinha do Alameda, o restaurante de fine dining de Rui Sequeira – tudo em formato de ghost kitchen.

Passados três meses, o sucesso do projeto levou à inauguração de um espaço físico, localizado em Faro, cidade natal de Rui Sequeira, onde também se encontra situado o outro projeto do chefe, o restaurante Alameda, que abriu em 2018, depois do seu início de carreira ao lado do chefe Hans Neuner, no Ocean, também no Algarve.

créditos: Monky

“Macacos me mordam!”, é assim que nos recebe o Monky na sua página online. Neste restaurante, criado pela necessidade de se reinventar em tempos de pandemia, e como consequência da paixão do chefe pela comida asiática, a diversão alia-se a uma mesa que concilia pratos da Tailândia, China e Índia, entre outras geografias.

Na cozinha, Rui Sequeira deixa de lado as fusões para preparar as suas propostas gastronómicas sem invenções, com o receituário internacional a ser respeitado.

“Foram tempos desafiantes, mas nós adoramos desafios, e por isso o Monky tinha de ‘saltar’ da internet para o seu próprio espaço. Sou um apaixonado por comida asiática, e com este projeto posso dar a conhecer os verdadeiros sabores da Ásia não só a quem visita a região, mas a todos os meus conterrâneos, que ao longo de todo o ano nos visitam e que gostam de novas e boas experiências gastronómicas”, conta Rui Sequeira.

Chefe de cozinha Rui Sequeira. créditos: Monky

Crepes Primavera de Vegetais com molho Hoisin (6 euros - três peças), Guiozas de Camarão (8,50 euros - seis peças), Pad Thai (entre 13,50 euros e 14,50 euros), Nasi Goreng (entre 13,50 euros e 13,90 euros), Caris (entre 13,50 euros e 14,90 euros) e Ramen (14,90 euros) são algumas das entradas e pratos presentes na carta do restaurante de Rui Sequeira. Para acompanhar estas especialidades gastronómicas, o restaurante propõe uma carta de bebidas, onde os cocktails e os sakes não faltam.

Monky Rua do Motoclube de Faro, loja AB, Faro Horários: aberto de quinta-feira a segunda-feira, das 12h30 às 15h00 e das 19h00 às 00h00. Encerra às terças-feiras e quartas-feiras. Contactos: tel. 289 090 350

Neste espaço, idealizado e decorado pelo chefe Rui Sequeira e pela sua mulher, Cristina Monteiro, o conceito de jornada de sabores pela Ásia através dos sentidos é a base da filosofia.

Em ambiente de convívio descontraído, o restaurante tem DJ às quintas-feiras, sextas-feiras e sábados.