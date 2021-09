No Mano a Mano, restaurante de cozinha italiana, a organização da música ao vivo está a cargo do Victor Zamora, pianista cubano de renome e teclista de Salvador Sobral, tendo já trabalhado com grandes nomes da música portuguesa, tais como Paulo de Carvalho. Nos convidados para o jantar do próximo fim de semana estão as cantoras Beatriz Pessoa e Cherry.

“Temos aqui a oportunidade perfeita para conseguirmos animar as noites dos nossos clientes, com a junção da música e da gastronomia italiana”, refere Diogo Roquette, Diretor de Operações do Restaurante Mano a Mano.

No Mano a Mano as pizzas podem ser napolitanas ou romanas, os pratos mais contemporâneos ou tradicionais, gerando uma quase batalha entre cada uma das opções.

É aconselhável a reserva de mesa no site ou instagram do restaurante, assim como pelo telefone 914 054 273.