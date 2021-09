A cerveja Guinness apresenta em Portugal uma impressora, denominada Stoutie, que se encontra disponível desde 2018 em Dublin, na Irlanda. Esta inovação permite realizar impressões em dez segundos na espuma da cerveja utilizando uma tinta comestível, com extrato de malte. Para imprimir esta selfie, basta enviar uma fotografia através do telemóvel para a impressora, colocar a cerveja na máquina e esperar que a “magia” ocorra.

Desta forma, a partir de 24 de setembro, perto de 50 pontos de venda da marca, em Lisboa, Porto e Algarve, vão dar uso a esta tecnologia inovadora, permitindo aos consumidores imprimirem selfies com amigos, fotografias com a respetiva cara-metade ou até retratos daquele amigo que nunca aparece.

Para participar nesta ação, os consumidores só precisam de deslocar-se a um dos pontos de venda aderentes, pedir uma pint de Guinness e desfrutar da oportunidade de imprimir a imagem pretendida.

Os primeiros pontos de venda a receber a “Stoutie Tour” são os abaixo indicados:

Lisboa: O'Gilins Irish Pub (24 e 25 de setembro); Trobadores (1 e 2 de outubro); Beers (8 e 9 de outubro); Cooleys Irish Bar (15 e 16 de outubro).

Porto: Ryan's Irish Bar (24 e 25 de setembro); Ferro (1 e 2 de outubro); Meridians & Parallels Bar (8 e 9 de outubro); Marina do Freixo (15 e 16 de outubro).

Algarve: Hole in one (24 e 25 de setembro); Murphys bar (1 e 2 de outubro); Buraco 19 (8 e 9 de outubro); Irish Cabin (13 e 14 de outubro).

Futuramente, as próximas datas e pontos de venda desta digressão podem ser encontrados no Facebook da Guinness Portugal, onde os participantes também serão convidados a partilharem as suas impressões através da hashtag #GuinnessStoutie.