Erguem-se as canecas de cerveja, a Oktoberfest vai regressar ao Porto

A cerveja será muita no regresso da Oktoberfest à casa da produção das cervejas da marca Nortada, no Porto (Rua de Sá da Bandeira, nº 210). Na sua quarta edição, a Festa da Cerveja contará com o “Menu Oktoberfest”, especialmente pensado para a ocasião, integrando pratos da cozinha alemã. Ementa composta por um Pretzel de entrada, seguido de uma seleção de salsichas alemãs ou um Schnitzel com molho de cogumelos e uma caneca de cerveja de 0,5 L para acompanhar, tudo por 12 euros. Se houver espaço, há ainda a possibilidade de pedir um Apfelstrudel para sobremesa.

Tal como em edições anteriores, continuam disponíveis as opções do menu regular, de onde se destacam as Bolas de alheira e queijo (5 euros), as Costelinhas (8 euros) e o Beernoffi (3 euros), idealmente acompanhados de Lager, IPA e Coffee Break, respetivamente.

créditos: Nortada

Para aqueles que se querem divertir um pouco mais, há beer pong e o jogo das damas em versão cervejeira, além de outros jogos típicos desta época do ano como o Stein Holding.

A juntar a esta oferta, e a pensar em que não se poderá deslocar ao Porto de 24 de setembro a 9 de outubro, há várias novidades na loja online, tais como o “Kit Oktoberfest Nortada” (uma caneca de 0,5 L + duas cervejas Oktoberfest 0,5 L) por 14,90 euros e ainda um “Deutsches Bierpaket” (pack de dez unidades com cinco estilos diferentes de cerveja alemã), por 19,99 euros.

Rui Pedro Pimenta, Brand Manager da Nortada, explica que este é “um momento relevante, não só para a marca mas também para a indústria cervejeira em geral, que certamente vai assinalar o regresso das celebrações e dos convívios em família e entre amigos”.