Todas as visitas à “Conservas Pinhais Factory Tour” (localizada na Avenida Menéres, em Matosinhos) serão guiadas por mediadores culturais, que levarão os visitantes numa viagem ao passado, às raízes da conserveira centenária e de todas as suas marcas, nomeadamente a mais internacional, a Nuri.

A visita permitirá conhecer uma das mais antigas fábricas em atividade, o seu acervo e produção artesanal, mergulhar na história da empresa e da indústria conserveira, através de conteúdos digitais, e participar no processo de empapelamento (embrulhar as latas segundo as técnicas das artesãs da empresa).

A mostra culmina numa das salas mais imponentes do edifício, com uma prova das conservas da Pinhais e ainda na loja, onde se encontram conservas e artigos de colecionador.

“Com o avançar do projeto, ofertas complementares serão integradas na agenda do Museu, como exposições temporárias, serviços educativos e workshops”, informa a Pinhais em comunicado.

“Este projeto que nos permite a comunicação da nossa cultura e herança conserveira é um sonho concretizado para o mais precioso dos nossos ativos, as pessoas que aqui trabalharam desde sempre e que compõem a família Pinhais. É também uma homenagem às diferentes gerações da mesma família que marcam o percurso da empresa nos últimos cem anos”, refere Patrícia Sousa, diretora de marketing da Pinhais.

A responsável acrescenta que “queremos proporcionar uma experiência diferenciadora, única e sustentada numa tradição centenária. Preservar a memória e legado da indústria, partilhar as origens, processos, histórias e pessoas por trás das nossas marcas, são os grandes objetivos na base deste projeto”.

A “Conservas Pinhais Factory Tour” conta com a parceria institucional da Câmara Municipal de Matosinhos.