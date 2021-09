A hamburgueria Mother Burger tem novo espaço na Estrela, em Lisboa

Criado para ser uma alternativa às hamburguerias tradicionais, o Mother Burger pretende chegar a todos os públicos, mesmo os que não são vegans, com todos os clássicos de uma hamburgueria de fast food, mas sem qualquer ingrediente de origem animal. Um dos compromissos da hamburgueria é a não utilização de plásticos.

Na carta, destacam-se oito opções de hambúrgueres, mas também bolas de queijo e nuggets estaladiços, quatro variedades de milkshakes e mousses. Os preços dos menus nos restaurantes, que incluem hambúrguer e batatas, variam entre os 7,45 euros e os 8,45 euros.

créditos: Mother Burger

A hamburgueria inaugurou o seu primeiro espaço em 2019, no Atrium Saldanha, e, desde então, tem expandido o seu negócio, primeiro com uma loja no food court do Amoreiras Shopping Center e, em maio deste ano, na Avenida de Roma.

O horário do quiosque Mother Burger da Basílica da Estrela é de segunda a sexta das 12h30 às 15h00 e das 17h00 às 22h30; sábados e domingos das 13h00 às 15h30 e das 17h00 às 22h30.

As entregas ao domicílio funcionam através das plataformas Ubereats, Bolt e Glovo.