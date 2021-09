O jantar vínico no Galáxia Skyfood, recebeu a designação “Wine Dinner by João Portugal Ramos - Pai & Filho”, e contará com pratos de assinatura dos chefes de cozinha da Savoy Signature, Carlos Gonçalves e Pedro Campas, acompanhados por uma seleção de vinhos Marquês de Borba. A marca (cujo nome deve à coincidência das vinhas e da adega de João Portugal Ramos estarem localizadas na sub-região de Borba, e de um tio ter o título nobiliárquico Marquês de Borba) será a grande protagonista desta apresentação com a presença dos enólogos João Portugal Ramos e o seu filho, João Maria Ramos.

A 29 de setembro (20h00), a carta de cinco pratos, abrirá com o Espumante Rosé Marquês de Borba 2016. A entrada, Bodião em polme de cerveja com maionese de alho fermentado, pickle de cebola e molho unagui, será acompanhada com Marquês de Borba Colheita Branco 2020. O prato de peixe, Bacalhau, acompanhado com raviolis de espinafres, cebola e grão, chips de alho e aipo, harmoniza com Marquês de Borba Vinhas Velhas Branco 2019.

Nas opções de carne, a Presa de porco preto, guarnecida com um puré de legumes de escabeche, beterraba, cerejas e cenouras, acompanha um Marquês de Borba Vinhas Velhas Tinto 2018. O Filete de vaca Black Angus com beringela caramelizada, ervilha e puré de alho fermentado casa com um Marquês de Borba Reserva 2017, um vinho com 94 pontos Robert Parker. A Tarte tatin de maçã, biscuit de amêndoa e chocolate acompanhada por um Marquês de Borba Late Harvest 2017 finaliza a noite.

O jantar orça os 55 euros por pessoa (inclui menu de cinco pratos com harmonização vínica).

As reservas podem fazer-se pelos telefones 291 213 000/930 481 291 ou e-mail hostess.palace@savoysignature.com