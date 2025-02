O Marquês de Borba Fest by Time Out terá lugar a partir das 16h00 e prolonga-se até à meia-noite, com muitas experiências e animação.

A festa contará com provas de vinho conduzidas por especialistas, pratos preparados por restaurantes convidados e um cartaz musical.

Ao longo do dia, os DJs mantêm o ritmo; às 19h00, os Bandidos do Cante levam a alma do Alentejo para o palco, e às 21h00 os Capitão Fausto fazem o brinde final antes da pista voltar a ser entregue aos DJs para fechar a noite.

Os bilhetes estarão à venda a partir do dia 21 de fevereiro, em timeout.pt e na 3cket, e há três formas de viver esta experiência:

Colheita (25€), com acesso ao evento, atividades e cartaz cultural, com direito a uma sandes de porco no espeto, três copos de vinho Marquês de Borba e participação nas provas de vinho (mediante inscrição).

Vinhas Velhas (33€), o que inclui o bilhete Colheita, mas com dois mini-pratos adicionais para um mergulho ainda mais profundo na gastronomia alentejana.

Já o pacote Reserva (75€) inclui a experiência completa: jantar intimista com o chef da adega - Vítor Hugo Dordio e o enólogo da casa, harmonizado com vinhos únicos, além de todas as vantagens dos bilhetes anteriores.

Ainda na agenda do evento está a oportunidade de participar em provas de vinhos conduzidas por especialistas da casa João Portugal Ramos.

O pátio principal da Adega vai tornar-se num verdadeiro ponto central de comes e bebes, com a gastronomia alentejana, brindes e boa disposição.