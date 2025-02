Tradicionalmente realizado em dezembro, o Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais (CNCCA) realiza-se, este ano, em abril. O HopSin Brewpub, em Colares (Sintra), é o anfitrião desta competição. Para já, e até ao dia 29 de março, decorre o período de inscrições, aberto a todos os entusiastas e profissionais de produção de cervejas caseiras e artesanais.

“No dia 5 de abril, o concurso recebe a avaliação das cervejas (porta fechada) e no dia 12 assiste à divulgação dos vencedores nas diferentes categorias e à eleição da Melhor Cerveja Artesanal Portuguesa de 2024 num evento aberto à comunidade e público em geral, com programa a anunciar”, informa a organização da iniciativa, o Fórum Cervejas do Mundo de Bruno Aquino.

Uma vez mais, o Concurso divide-se em duas vertentes: uma para cervejeiros caseiros, outra para marcas de cerveja artesanal portuguesas. A vertente Cervejas Caseiras do XII CNCCA será, como tem sido hábito nos últimos anos, dividida em quatro categorias, a saber: Categoria cervejas Ale; Categoria cervejas Lager; Categoria cervejas experimentais (estilo 34C BJCP); Categoria destaque (cervejas com carácter fumado).

“Nesta edição, o grande destaque do Concurso, e pela primeira vez, não é um estilo específico do Beer Judge Certification Program (BJCP), mas antes um conceito: cervejas com carácter fumado, desafiando os participantes a explorar aromas intensos e autênticos das Smoked Beers”, dá conta a organização.

Outro dos destaques da XII edição do CNCCA é a atribuição do galardão Tributo Espírito Cervejeiro – CNCCA, “distinção que pretende reconhecer anualmente aqueles que, com paixão, dedicação e visão, contribuem para a divulgação, crescimento e fortalecimento da cultura cervejeira em Portugal. Este tributo celebra o compromisso com a autenticidade, a partilha e a evolução do mercado craft, honrando aqueles que deixam a sua marca neste movimento”, adianta a organização da competição.

Recorde-se que a "Murder in Porto", uma Imperial Stout envelhecida em barricas de vinho do Porto, da lisboeta Dois Corvos, foi considerada a Melhor Cerveja Artesanal Portuguesa de 2023 (na foto).

O Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais realiza-se desde 2008.