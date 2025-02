Natural de Nápoles, em Itália, Andrea Ciuccio é o novo Chef Executivo que chegou ao W Algarve no início do mês de janeiro. Andrea conta com mais de 10 anos de experiência profissional em cozinhas de restaurantes e hotéis espalhados por todo o mundo.

A carreira do novo Chef Executivo do W Algarve começou em Sydney, no Manta Restaurant & Bar. Cerca de dois anos depois, mudou-se para Barcelona, onde aceitou desafios em espaços de renome, tais como o Monvinic ou mesmo o Alkimia, com 1 Estrela Michelin. Mais tarde, rumou até às Ilhas Cayman para trabalhar como Senior Sous Chef, na Grand Old House. Um ano depois, regressou a Barcelona para ser consultor e Sous Chef do W Barcelona. A partir desse momento, não quis deixar o grupo hoteleiro, nem a proximidade com o mar. Por isso, ruma até ao Algarve para dar a conhecer a sua criatividade e autenticidade.

"Estou muito entusiasmado por fazer parte da equipa do W Algarve. Acho que tanto este desafio profissional, como toda a experiência de mudar-me para o Algarve, uma zona tão rica em sabores e paisagens inesquecíveis, vão contribuir muito positivamente para a minha carreira e dar-me mais uma oportunidade de elevar o meu percurso", explica Andrea.

Antes de Andrea Ciuccio, a posição de Chef Executivo do hotel era ocupada por Julio Ferradas.