No Porto, é Exuberante a ementa do novo restaurante que destaca os vegetais

A carta deste novo restaurante portuense, desenhada pela chef Rafaela Ferreira em conjunto com o chef André Cruz, do Feitoria (uma estrela Michelin), tem uma base vegetal, destacando sempre os produtos da época, como é o caso da curgete ou da cebola, ingredientes trabalhados de forma a destacar a autenticidade de cada produto, como as entradas de Curgete, hortelã e sardinheiras ou Tarte de cebola assada na brasa. O Exuberante tem também pratos de carne e peixe, que são assim “a alternativa”.

“O Exuberante é partilha, é sabor, é elegância. Trazemos pratos saborosos e de partilha com ingredientes da época e de produtores selecionados, muitos deles do norte mas também de outras regiões, um pouco de todo o país, para fazer ode à brilhante diversidade que temos à disposição em Portugal. Aqui, a proteína animal é opcional, com foco sobretudo nos vegetais, trazendo para a cozinha conceitos de sustentabilidade ambiental. A nossa intenção não é que o cliente deixe de comer carne ou peixe, mas que tenha uma maior variedade de pratos ao seu dispor e que possa experimentar sabores novos”, refere Rafaela Ferreira, chef do Exuberante.

Nascida em Viseu, Rafaela Ferreira deixa a cozinha do restaurante Feitoria, do Altis Belém Hotel & Spa, onde trabalhava como sous-chef de André Cruz, assumindo este projeto na cidade Invicta, com o apoio e acompanhamento do chef André Cruz, conhecido pela sua cozinha assente nos produtos locais de pequenos produtores e na autenticidade do sabor de cada ingrediente.

O menu do Exuberante divide-se em quatro categorias - “Para partilhar”, “Do prado e do mar”, “Principais de base vegetal” e “Sobremesas” –, com o convite para terminar a experiência gastronómica com um elegante carrinho de queijos variados.

Além da sala principal com capacidade para 60 pessoas, o espaço dispõe ainda de uma esplanada exterior com 32 lugares, onde os tons de verde predominam e conferem uma atmosfera refrescante e natural, numa união harmoniosa entre os dois elementos, a decoração com plantas e os pratos com vegetais, que realçam a natureza e a sua constante transformação.

No Porto, é Exuberante a ementa do novo restaurante que destaca os vegetais créditos: Divulgação

Para acompanhar as propostas gastronómicas de autor, o Exuberante apresenta uma carta de vinhos com diversas referências, apostando na qualidade, em detrimento da quantidade, pensada pelo sommelier João Pinho.

Exuberante Rua Jorge de Viterbo Ferreira 30, Porto, (Altis Porto Hotel) Contactos: tel. 229 766 200; e-mail exuberante@altishotels.com

Ao lado do Exuberante, o bar Slowly é o espaço ideal para se aguardar pela mesa no restaurante. A carta, elaborada pelo bartender Marco Guedes, inclui cocktails inspirados em vários locais da cidade do Porto, como é o caso do “Campana”, um tributo à icónica Torre dos Clérigos, do “Fourtify”, uma homenagem aos quatro vinhos fortificados existentes em Portugal, do “Birtudes”, uma alusão à cidade que troca o “v” pelo “b”, e do “Forte Martini”, uma referência ao Castelo do Queijo. Além dos cocktails de autor, o Slowly oferece ainda outras bebidas, como cervejas, vermutes e licores, e também uma carta com diversas opções de pratos leves, como hambúrgueres e saladas, cafés, infusões, sumos naturais e kombuchas.