Os hambúrgueres artesanais da Honorato também já se provam na Foz do Douro

Com quase 60 mesas e uma ampla esplanada, o novo Honorato localiza-se junto à praia, com vista desafogada sobre o mar. Com o intuito de celebrar mais uma abertura da marca, que conta agora com oito restaurantes entre Lisboa, Porto e Coimbra, o menu também traz novidades. À prova estão dois novos hambúrgueres aos estilos mexicano e italiano.

Com guacamole, tomate, jalapeño, cheddar, bacon, pico de gallo e maionese de chipotle, o “Hot Mex!” (11,5 euros) é a proposta indicada para quem não tem medo de arriscar em sabores mais picantes. Já o italianíssimo “Il Goloso” (11,5 euros) é composto por rúcula, tomate seco, cebola caramelizada com cogumelos, cheddar e maionese de manjericão.

créditos: Honorato

Além da carta de hambúrgueres, o Honorato tem ainda sugestões de bebidas como gins tónicos, cocktails clássicos e de autor ou propostas com fruta fresca e sem álcool adicionado.

Este pop-up na Foz do Douro, deverá prolongar-se até outubro, ainda que haja a possibilidade de extensão do projeto além da data estimada.

Aberto todos os dias da semana em horário ininterrupto, das 12h00 às 22h30, o Honorato Foz (bem como todos os restantes restaurantes da marca) está ainda disponível nos formatos delivery e take-away.