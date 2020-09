Aos fins de semana e feriados, das 10h00 às 15h30, o restaurante mais selvático de Lisboa, o Selllva propõe o “Menu Brunch Double”, para duas pessoas. O pequeno-almoço tardio traz foco na alimentação saudável e inclui pratos doces e salgados, onde cabem açaí, banana, granola de limão, frutos secos e sementes, ovos escalfados com creme de abacate e molho holandês ou panquecas de ricotta com banana e maple syrup.

E uma das decorações mais exóticas de Lisboa.

No que toca aos bebíveis, referência ao sumo ou cocktail do dia, chá ou meia de leite, café.

O brunch no Selllva orça os 40 euros.

Já o “Menu Brunch Individual” está disponível por 15 euros e apresenta várias ofertas, como mini taça de frutas com linhaça e lascas de amêndoa ou torradas de pão de noz e passas com manteiga e doce. As opções de bebidas são iguais às do menu para dois.

Selllva

Rua Mouzinho da Silveira, 32, Lisboa Contactos: tel. 215 998 814

Opções que incluem um brunch pensado para as crianças. O “Menu Infantil” custa 7 euros e conta com taça de fruta com linhaça e lascas de amêndoa, panquecas com "Nutellla do Selllva" e sumo do dia.