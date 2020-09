Restaurante Suba renova ementa e inaugura vista de 360 graus sobre Lisboa

À chegada, o Suba propõe um copo no Rooftop Bar (aberto em exclusivo para clientes do restaurante), seguido de refeição na esplanada, ao ar livre, ou no interior do restaurante, onde o rio e a cidade também fazem boa companhia.

Com 30 lugares na sala e 20 na esplanada, de terça-feira a sábado, das 12h30 às 15h00, e das 19h30 às 23h00, o Suba apresenta cozinha contemporânea. Na nova carta, as propostas do chefe de cozinha Fábio Alves trazem sabores leves e frescos, com destaque para as frutas, o marisco e os vegetais da época.

Salada de bacalhau. créditos: Suba/Chefs Agency

O Carabineiro (Carabineiro, ar de coral, manga em gaspacho e grelhada, alho fermentado e quinoa negra) ou o Atum (“Atum fumado por nós”, cebola roxa caramelizada, gelado de chilli e jus de Ostra) como entrada, são algumas das sugestões.