Telhas de milho e cominhos, croquete de bísaro e gel de maçã com canela, acompanhado por um copo de Terras do Coucão é o petisco à prova no restaurante El Olivo, instalado no Meliá Braga Hotel & Spa (Avenida General Carrilho da Silva Pinto, nº 8), disponível até 4 de outubro, entre as 18h30 e as 23h00, por 3,5 euros.

O “Verde Cool” é um evento anual organizado pela Associação Comercial de Braga para promover o vinho verde e a gastronomia regional.

Cada um dos 44 estabelecimentos participantes apresenta um petisco único harmonizado com vinho verde, pelo preço fixo de 3,5 euros.