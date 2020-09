Aconchega-se nas nossas memórias de infância e, confessemos, já adultos, quantas vezes não cedemos à gula de acompanhar o café com a fatia de salame de chocolate? Queremo-lo de natureza consistente, a resistir um pouco à faca e, por favor, que não nos apresentem uma fatia a esfarelar. Salame de chocolate tem de ser firme, quanto baste de húmido e com a bolachinha a pedir trincadela.

Partindo do nosso tradicional salame de chocolate (há quem lhe diga a origem em Itália), Carolina Henke, fundadora da Café na Fábrica e da Brigadeirando, instaladas na LX Factory, em Lisboa, dá-nos agora, no mesmo local, as suas versões de salame de chocolate, com dezenas de variações sobre o mesmo doce. A Salamaria, o novo conceito de charcutaria doce, nasce a três mãos.

Salame de chocolate branco. créditos: Salamaria

“A ideia surgiu primeiro na cabeça do Pedro Mouzinho, o meu marido, e do sócio, Pedro Barros, que já tinham outro projeto conjunto, o Dogs (cachorros quentes). Gostei da forma como aliaram um imaginário ligado à charcutaria, à carne, ao frio do talho, a um universo doce e delicado, o da pastelaria. Quis juntar-me a eles, tinha vontade de inovar, criar novas receitas, ter abertura para ser criativa. Acrescentei a minha experiência com a Brigadeirando, até porque já fazíamos salames, mas com uma nova força, uma nova perspetiva”, conta Carolina.