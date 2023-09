A primeira novidade de setembro no Mama Shelter começa logo ao raiar do dia, ou seja, ao pequeno-almoço, servido das 7h00 às 10h30. O restaurante do Mama Shelter Lisboa passa a disponibilizar três opções, além do buffet: pequeno-almoço Continental, English Breakfast e Grab & Go.

O pequeno-almoço Continental inclui fiambre, queijo, croissant, napolitana, uma baguette, manteiga, uma peça de fruta, um copo de sumo e um café americano. No English Breakfast não podiam faltar os baked beans, ovos mexidos, salsichas e uma fatia de pão, mais um copo de sumo e um café americano. Estas duas modalidades têm um valor de 9 euros.

Para quem preferir a opção Grab & Go, e escolher individualmente como começar o dia e levar consigo o seu pequeno-almoço, as opções passam por peças de fruta, pastelaria nacional e internacional e, como opção tão prática quanto saudável, uma seleção de barras energéticas. Além disso, o bar disponibiliza uma seleção de cafés e sumos de fruta.

Quanto ao almoço, servido de segunda a sexta-feira (exceto nos feriados), das 12h00 às 15h00, a sugestão é o menu do dia, com um valor de 12,5 euros, que inclui prato do dia ou pizza do dia mais bebida (água, refrigerante, copo de vinho da casa ou cerveja) e café.

A terceira novidade é o brunch especial dedicado ao tema do momento “Back to School”. O buffet temático segue o espírito cosmopolita da marca e alia sugestões clássicas, referências francesas e sabores nacionais. Para oferecer uma experiência mais personalizada, estará ainda disponível uma zona de showcooking. Como já é costume, haverá surpresas para animar os mais novos e serviço de babysitter. O pátio é o espaço de eleição para as crianças, que contará com animação temática e diversas atividades. O brunch “Back to School” tem o valor de 40 euros por adulto e de 15 euros por criança (entre os 5 e os 12 anos).

Mama Shelter Lisboa Rua do Vale de Pereiro, n.º 19, Lisboa Contacto: e-mail lisboa@mamashelter.com

Dá-se assim início a mais uma temporada de buffet de brunch no restaurante do Mama, servido todos os domingos, das 12h00 às 16h00.

O Rooftop do Mama Shelter Lisboa continua a servir brunch em setembro, mediante pedidos à carta, ao sábado e ao domingo, das 11h00 às 16h00.